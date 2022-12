CICES: Salihou Keïta pour la promotion des échanges commerciaux et la diminution de la vulnérabilité Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Décembre 2022 à 19:17 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de la 30ème édition de la Foire internationale de Dakar, le COSEC a organisé ce jeudi matin au CICES la journée du Chargeur. "Les opérateurs économiques : Quelle contribution à la souveraineté économique et alimentaire ?", est le thème choisi. Selon le directeur général du CICES, Salihou Keïta, l’objectif de la Foire est de promouvoir les échanges commerciaux pour booster l’économie du Sénégal, diminuer la vulnérabilité et l’apport du COSEC est important pour cela . Il demande l’Etat de les accompagner davantage



Thiala Loum / Khadija Thioub



