CM 2022 : Le Sénégal bat le Qatar par 3 à 1 et attend l'Equateur pour la "finale" Le Sénégal s'est ressaisi face au Qatar, après la débâcle devant les Pays-Bas (0-2). Boulaye Dia, Famara Diédhiou et Bamba Dieng ont été les buteurs des "Lions", tandis que le Qatar avait réduit le score, revenant à 2 à 1.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Novembre 2022 à 15:50 | | 0 commentaire(s)|

Aliou Cissé avait aligné un onze de départ modelé, avec l'absence de Kouyaté (blessé) et les titularisations de Famara Diédhiou et de Jakobs.



Et s'y on ajoute les deux remplaçants (Bamba Dieng et Iliman Ndiaye), l'on pourrait dire que le sélectionneur a réussi un coaching gagnant.



Le Sénégal est la première équipe africaine a gagner un match dans cette Coupe du Monde et le Qatar, sauf miracle, est éliminé.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook