CM: Le PM Ousmane Sonko invite ses ministres à l'archivage des activités de leurs services Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 00:28 | | 0 commentaire(s)|

Évoquant spécifiquement la directive présidentielle relative au renforcement de la gouvernance des archives et des documents administratifs, le Premier Ministre a exhorté les ministres à veiller à la mise en place d’un dispositif d’archivage des activités par leurs services et agents, renseigne le communiqué du Conseil des Ministres.

Toujours dans sa communication, le Premier Ministre Ousmane Sonko a invité le Ministre chargé de la Fonction publique, en rapport avec le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, à finaliser, dans les plus brefs délais, le projet d’arrêté relatif à la mise en place de l’équipe pluridisciplinaire chargée de la révision du Programme d’Appui à la Modernisation de l’Administration (PAMA).

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/CM-Le-PM-Sonko-invite-se...

Accueil Envoyer à un ami Partager