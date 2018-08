CONCOURS GÉNÉRAL : Les filles ravissent la vedette aux garçons

Diarry Sow, une élève en classe de première S1 (sciences) au lycée scientifique de Diourbel (centre), a remporté le Prix du meilleur élève du Concours général.



Soixante autres filles ont également reçu des distinctions, lors de la cérémonie annuelle dédiée aux meilleurs élèves, en présence des parents d’élèves et de plusieurs personnalités, dont le chef de l’Etat, Macky Sall, le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et le Premier ministre Mahammed Dionne.



Voici le palmarès du Concours général 2018 :



- Nombre de candidats : 2.179



- Candidats en classes de première : 1.284 (780 filles et 504 garçons)



- Candidats en classes de terminale : 895 (465 filles et 435 garçons)



- Nombre de distinctions décernées : 114 (53 prix et 61 accessits)



- Prix décernés en classes de première : 66 (37 prix et 29 accessits)



- Prix décernés en classes de terminale : 48 (26 prix et 22 accessits)



- Nombre de filles distinguées : 61



- Nombre de garçons distingués : 53



- Nombre d’établissements publics distingués : 75



- Nombre d’établissements privés distingués : 39



- Prix du meilleur élève toutes classes confondues : Diarry Sow (1er prix en Citoyenneté, 2e prix en Science, Vie et Terre, 2e accessit en Sciences physiques et 2e accessit en Mathématiques).









APS