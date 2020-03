COVID 19 À DIOURBEL : Le Ministre Dame Diop vole au secours des daaras (Vidéo)

C'est à travers son Directeur de l'emploi Papa Mamadou Fall que Le Ministre de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'artisan, Monsieur Dame Diop qu'une importante quantité de riz ( 1 tonne) , de sucre (2 sacs) et des paquets de biscuits ont été octroyé au Daaras de Diourbel par le biais de Serigne Malick Cissé. " C'est après une sollicitation directe de la part de Serigne Malick que nous avons jugé nécessaire d'intervenir le plus rapidement possible pour venir au secours de plus de 429 talibés" dira Le Directeur de l'emploi avant d'affirmer que Le Ministre va continuer perpétuellement ses appuis pour les nécessiteux à travers leur plan RIPOSTE COVID 19... REGARDEZ