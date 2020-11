COVID-19 : Les États-Unis atteignent les 12 millions de cas Rédigé par leral.net le Samedi 21 Novembre 2020 à 23:44 | | 0 commentaire(s)|

Le pays, le plus touché au monde en valeur absolue, comptait samedi après-midi 12 019 960 cas, selon ce comptage qui fait référence. Ce million de nouvelles infections a été enregistré en moins d’une semaine.



L’épidémie, qui a fait plus de 255 000 morts, est en phase « exponentielle » aux États-Unis, selon les autorités sanitaires.



Les Américains ont été invités à s’abstenir de voyager pour Thanksgiving, le 26 novembre, plus grande fête familiale des États-Unis, à l’occasion de laquelle des records de fréquentation sont traditionnellement battus dans les aéroports et sur les routes.



Et partout dans le pays, les responsables locaux ont dû se résoudre à imposer de nouvelles restrictions pour freiner la propagation du virus.



Parmi les dernières personnes en date à être infectées dans l’entourage du président Donald Trump : Donald Jr, son fils aîné, a-t-on appris vendredi auprès de son porte-parole.



Le président lui-même avait annoncé début octobre qu’il avait été déclaré positif, tout comme sa femme Melania. Il avait été hospitalisé pendant quelques jours à l’hôpital militaire de Walter Reed, dans la banlieue de Washington.



Plus tard, la première dame avait annoncé que leur fils Barron avait lui aussi été infecté par le nouveau coronavirus.



Lueur d’espoir pour le monde, le groupe pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont demandé vendredi à l’Agence américaine des médicaments (FDA) d’autoriser leur vaccin contre la COVID-19, premiers fabricants à le faire aux États-Unis ou en Europe. (AFP)















