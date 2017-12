Café de Rome : Une prostituée dépouille un Burkinabé de 3000 euros et de ses trois portables

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2017 à 11:10

Un Burkinabé, en séjour professionnel dans notre pays, regrettera d’avoir voulu passer de bons moments avec une prostituée. Lors d’un détour dans un restaurant en ville, il est impressionné par les formes généreuses d’une prostituée. Il finira par inviter cette dernière à sa table. La discussion s’emballe. Très vite, ils se découvrent des atomes crochus de plaisir.



Seulement, le burkinabé commettra l’erreur de laisser la dame seule un moment (sans doute pour aller se soulager). Au cours de son absence, la prostituée a versé un somnifère dans le verre de son jules du moment. Certainement, sentant que son truc commençait à se durcir, notre burkinabé s’est empressé d’inviter la Sénégalaise à rejoindre sa chambre au niveau du café de Rome.



Hélas, à peine dans la chambre, notre bonhomme plonge dans les bras de Morphée. Moment choisi par la prostituée pour lui faire les poches, fouiller ses bagages et voler les 3 000 euros (environ 2 millions de francs) ainsi que ses téléphones portables. Après un long sommeil, il ne s’est réveillé que ce mercredi en fin de matinée après avoir dormi la veille, le Burkinabé n’a pu que constater les dégâts causés par la prostituée.



Complètement désorienté, il avait aussi perdu ses repères puisque les portables volés contenaient les numéros de tous ses contacts dans son pays et à l’international. Ses amis sénégalais s’organisent pour lui venir en aide. Ils comptent saisir la police, mais aussi la direction du café de Rome pour la visualisation de la camera de vidéo de surveillance. Inutile de dire que la prostituée est recherchée activement.













Le Témoin



