Cameroun anglophone: 22 villageois dont 14 enfants tués, selon l'ONU

L’opposition et des ONG locales ont accusé le gouvernement et les militaires, qui combattent depuis trois ans des groupes armés sécessionnistes anglophones, d‘être responsables de cette tuerie, ce qui a été démenti auprès de l’AFP par un porte-parole militaire.



“ Les éléments de preuve indiquent que la majorité des victimes sont des femmes et des enfants ”, a assuré par téléphone à l’AFP James Nunan, le chef du Bureau de la coordination des Affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. “ Il y a eu au moins 22 morts, parmi eux 14 enfants, dont 11 filles et neuf âgés de moins de 5 ans, une mère enceinte et deux femmes qui portaient leurs bébés ”, a ajouté M. Nunan.



Le drame s’est déroulé vendredi aux environs de 14H00 dans le village de Ntumbo, a précisé M. Nunan, dont l‘équipe a recueilli “ de nombreux témoignages ” permettant d‘établir ce bilan.