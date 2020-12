Camille Loreille : "Réaliser ses rêves c’est possible !" Rédigé par leral.net le Samedi 19 Décembre 2020 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|





Source : https://www.podcastjournal.net/Camille-Loreille -... Aujourd’hui nous rencontrons Camille Loreille, artiste-coach en tissus, cerceau aérien et contorsions à Paris. Une occasion de connaître les secrets d’une visionnaire et d’une passionnée qui a su emprunter la route de la réalisation de ses rêves grâce au travail et á la bonne humeur !

