Campagne de désinfection des lycées et Cem de Louga: Jack Henry Sow s'explique Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021 à 18:32 | | 0 commentaire(s)| Les activités de désinfection des différents lycées et Cem de Louga ont démarré. Face à la presse, Jack Henry Sow, responsable de la brigade d'hygiène de Louga a expliqué que la campagne se fera dans différentes étapes. Il a également fait savoir, que la recrudescence des cas de Covid 19, justifie leur démarche non sans annoncer qu'ils vont beaucoup s'impliquer sur la sensibilisation des élèves, de la population, du personnel sur les mesures barrières.



Accueil Envoyer à un ami Partager