Campagne pour les Législatives: Pape Djibril Fall et Dr Abdourahmane Diouf se croisent à Sandiaraa Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juillet 2022 à 11:56 | | 0 commentaire(s)| Pape Djibril Fall de la coalition Les Serviteurs/MPR et Dr Abdourahmane Diouf de la coalition Aar Sénégal se sont croisés hier à Sandiara dans le cadre de la campagne électorale. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de M.Diouf, l'on voit Pape Djibril Fall se diriger vers Dr. Abdourahmane Diouf. S'en suivent une accolade et des échanges de mots entre les deux leaders...



