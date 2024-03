Campagne présidentielle au Sénégal : Déthié Fall promet des infrastructures sanitaires et un essor économique à Diaobé Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mars 2024 à 05:27 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat Déthié Fall a récemment effectué une visite de campagne à Diaobé, où il a exposé ses projets pour la région en cas de victoire à l'élection présidentielle. Parmi les priorités de son programme, figurent la mise en place d'infrastructures sanitaires de haut niveau et le développement de la production et de la transformation, compte tenu du statut de Diaobé en tant que carrefour économique et commercial régional.



La promesse de construire des infrastructures sanitaires de haut niveau, est un engagement crucial, car l'accès à des soins de santé de qualité est essentiel pour le bien-être des populations. En investissant dans ces infrastructures, le candidat Déthié Fall vise à améliorer les services de santé disponibles dans la région, ce qui pourrait contribuer à réduire les inégalités en matière d'accès aux soins et à promouvoir la santé publique.



Par ailleurs, en misant sur le développement de la production et de la transformation, Déthié Fall reconnaît le potentiel économique de Diaobé en tant que carrefour commercial et économique régional. En soutenant les initiatives visant à renforcer les secteurs de la production agricole, de l'élevage ou encore de l'artisanat, le candidat espère stimuler la croissance économique locale et créer des opportunités d'emploi pour les habitants de la région.



Cette approche reflète la volonté du candidat de s'engager dans un développement économique inclusif et durable, en tirant parti des ressources et des atouts locaux de Diaobé. Si ces propositions sont mises en œuvre de manière efficace, elles pourraient avoir un impact significatif sur la qualité de vie et le dynamisme économique de la région, répondant ainsi aux besoins et aux aspirations de ses habitants.

