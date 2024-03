Campagne présidentielle de BBY Kaffrine: Marée humaine pour l’ouverture lancée par le ministre maire, Abdoulaye Saydou Sow Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mars 2024 à 02:32 | | 0 commentaire(s)| Le ministre maire, Abdoulaye Saydou Sow, a lancé la campagne pour l’élection présidentielle du 24 mars, ce samedi 16 mars, dans la region de Kafrrine. Le digne fils du Ndoucoumane, accueilli en grandes pompes par une marée humaine de l'entrée de la ville à la permanence soit plus de 4 km, invite tous les responsables des 4 départements de la région à commencer dès aujourd'hui à battre campagne pour le candidat Amadou Ba.

Pour lui, Amadou Ba est celui qu'il faut à la tête du Sénégal. Car, « c’est le candidat de la cohérence, le candidat de la continuité et le candidat de la prospérité partagée ». Le maire de Kaffrine par ailleurs ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, compte parcourir toutes les communes de la région afin de rencontrer les populations pour assurer la victoire dès le premier tour du candidat Amadou Ba, choisi par le président Macky Sall pour la coalition Benno Bokk Yakaar.



Par ailleurs, il appelle tout un chacun à la retenue et ne pas répondre à la provocation ni à la violence, afin que toutes les activites se tiennent dans le plus grand calme.



Face a une foule en délire totalement acquise à sa cause, qui a bravé la chaleur par plus de 45 degrés à l’ombre en cette période de Ramadan pour l’accueillir et l’accompagner, A2S s’est dit certain et persuadé qu'unie, la coalition Benno Bokk Yaakaar remportera l'élection au soir du 24 Mars prochain dès le premier tour.



En attendant, il a donné rendez-vous aux militants pour un accueil grandiose à leur candidat qui sera à Kaffrine lundi ou mardi.



Après cette caravane et l’assemblée générale d’ouverture, les responsables se sont retrouvés en réunion dans l’après-midi pour harmoniser et procéder aux dernières réglages de cette campagne marathon qui s’annonce intense.



Campagne présidentielle de BBY Kaffrine: Une Marée humaine pour l’ouverture derrière Abdoulaye Saydou Sow

Accueil Envoyer à un ami Partager