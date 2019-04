Can U 17 en Tanzanie : Mayacine Mar invite les Lionceaux à faire preuve de technicité et... Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 10:21 | | 0 commentaire(s)| En marge de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lionceaux qui disputeront la Can U 17 en Tanzanie du 14 au 28 avril prochain, le Directeur technique national du football a invité les joueurs à faire preuve de technicité et d'engagement. " C'est un groupe qui s'est bien préparé. Nous avons participé à beaucoup de tournois. Nous pensons que c'est un groupe qui peut nous amener beaucoup de satisfactions", a misé Mayacine Mar.



