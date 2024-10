Cancer : La recherche d’autonomie engagée pour financer le traitement des malades

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024 à 20:11 | | 0 commentaire(s)|

Dans le souci d’aider les femmes atteintes de cancer à devenir autonomes, le Réseau International des Femmes pour la Solidarité et l’Entraide a réuni des participantes, venues de différentes localités du pays, pour discuter des causes de la maladie et proposer des pistes, afin d’accompagner ces femmes dans leur quête d’autonomie et financer leur traitement. Selon la présidente du réseau, cette initiative a été lancée après avoir constaté que de nombreuses femmes, une fois diagnostiquées, ne peuvent plus travailler. Alors qu’elles sont souvent des piliers pour leurs familles.