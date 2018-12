«Cap Karangë» : Après Dakar et Thiès, Kaolack à l’heure du nouveau permis de conduire Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 11:18 | | 0 commentaire(s)| Après Dakar et Thiès, le nouveau permis de conduire dénommé "Cap Karangë" atterrit à Kaolack. Son lancement s'est tenu hier en présence des transporteurs et des autorités locales de la capitale du Saloum. En effet, cette nouvelle carte numérisée permettra selon les autorités en charge du transport, une meilleure sécurisation du système et de son utilisation par les acteurs.





