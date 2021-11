Capacitation: Le Modese et l'Onfp pour une mise à niveau des enseignants Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Novembre 2021 à 12:03 | | 0 commentaire(s)| Le mouvement des enseignants pour un Sénégal émergent (Modese) et l'Office National de la Formation Professionnelle (Onfp) renforcent les capacités des enseignants dans le domaine du bureautique.

Des sessions de formation sont initiées dans le but de permettre à ses acteurs de l'éducation de s'adapter aux nouvelles technologies. L'ONFP ne compte pas s'arrêter là , son directeur s'engage à accompagner MODESE pour former plus d'enseignants un peu partout dans le territoire national.





