Carnet blanc - Dr. Ahmed Khalifa Niasse et Sokhna Oumou Sy: Leral offre les clichés de la confirmation Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2019 à 10:37 | | 1 commentaire(s)| L’affaire Ahmed Khalifa Niasse et sa nouvelle femme, Sokhna Oumou Sy Dabakh, fille cadette de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, a été de toutes les conversations. Des personnes malintentionnées ont essayé tant bien que mal de démentir une information de première main, publiée par Leral. Après les recoupements nécessaires, Leral, a confirmé l’information, suivant un premier article, démenti par des non militants de la paix et de la stabilité sociétale. (Leral)



La véracité d’une information n’a pas de prix. Devant cette quête de servir dans le respect de l’éthique journalistique, Leral se veut catégorique. C’est pourquoi, dans cette histoire d’amour du célèbre marabout et guide religieux, Dr Ahmed Khalifa Niasse et sa nouvelle femme, Sokhna Oumou Sy Dabakh, ce site tant visité par des internautes, s’est donné les moyens de faire découvrir la réalité.



Leral, devant son obligation de servir en temps réel, a replongé encore dans les secrets profonds de ce mariage, scellé et consommé entre Dr. Ahmed Khalifa Niasse et sa femme, Sokhna Oumou Sy Dabakh, fille cadette de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh.



Cette fois-ci, c’est avec des clichés bien réels, dévoilant la profondeur et la solidité de l’amour de ce couple que Leral offre aux internautes. Lesdits clichés, suffiront certainement, à faire comprendre l’effort consenti pour la vérité.



Cette fois, avec des clichés sous vos yeux, les manipulateurs et autres oiseaux de mauvais augure, devront se taire à jamais. A défaut, souhaiter un heureux ménage au couple Niasse. Puisque, constate-t-on, l’image, découlant de ces clichés est forte…Elle tout simplement sublime et très expressive.



La publication de ces clichés, montre de manière suffisante que le badinage ou le manque de sérieux, ne s’inscrit pas dans la pratique du journalisme à Leral. L’information juste et vraie se donne ici en temps réel…



Le plus célèbre couple du mois à Touba invité du Khalife Général des Mourides .Dr Ahmed Khalifa Niasse ,Sokhna Oumou Dabakh Sy et la délégation qui les accompagne s'apprêtent à prendre leur petit déjeuner avant la Cérémonie Officielle du Magal





















