Carte de presse en retard : La commission dévoile les raisons des blocages Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 13:36 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Guy Marius Sagna/ Carte nationale de Presse/ Serigne Ndong La délivrance de la carte nationale de presse est actuellement suspendue, plongeant dans l’inquiétude de nombreux journalistes qui, après avoir rempli toutes les formalités nécessaires depuis plus d’un an, n’ont toujours pas obtenu leur document professionnel tant attendu. Alerté par plusieurs professionnels des médias […] Sénégal Atlanticactu/ Guy Marius Sagna/ Carte nationale de Presse/ Serigne Ndong La délivrance de la carte nationale de presse est actuellement suspendue, plongeant dans l’inquiétude de nombreux journalistes qui, après avoir rempli toutes les formalités nécessaires depuis plus d’un an, n’ont toujours pas obtenu leur document professionnel tant attendu. Alerté par plusieurs professionnels des médias confrontés à cette situation, le député Guy-Marius Sagna a interpellé officiellement le ministre de la Communication, demandant des éclaircissements sur les raisons du blocage et des précisions sur la date de régularisation de cette situation qui pénalise la profession. En attendant une réponse des autorités compétentes, les investigations du journal Source A révèlent partiellement la cause du problème. Il semblerait qu’il s’agisse avant tout d’un problème de trésorerie. La Commission chargée de la délivrance des cartes, présidée par Daouda Mine, finance l’impression des cartes à partir d’une part de l’Aide à la presse, une subvention annuelle allouée par l’État au secteur médiatique. Problème : cette aide n’a pas été versée en 2024 et, selon le président de la commission, elle n’a toujours pas été reçue en 2025. Faute de ces fonds, la commission se trouve dans l’impossibilité de commander les cartes, bien que chaque demandeur paie une somme de 10 000 FCFA lors du dépôt de son dossier, en plus de fournir toutes les pièces administratives requises.



Source : Source : https://atlanticactu.com/carte-de-presse-en-retard...

Accueil Envoyer à un ami Partager