Caution de Khalifa Sall : sa femme Gaëlle Samb à la manœuvre Mme Sall née Gaëlle Samb, n’épouse du maire de Dakar, est à l’initiative de la collecte et au cœur du cautionnement pour la libération de son époux. D’où la requête déposée, hier, par les avocats de Khalifa Sall aux fins d’être autorisés à cautionner.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2017 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Selon les avocats de Khalifa Sall, l’épouse de Khalifa Sall comme toute femme digne dans l’épreuve, veut retrouver son mari. C’est pour cela qu’elle a pu rassembler les fonds aux fins de cautionnement. « Nous ne pouvons que respecter sa volonté, une volonté familiale voire sociale. Mais en aucun cas, l’épouse n’a jamais empiété dans notre champ d’action et de compétence qu’est la justice et ses procédures judiciaires », tient à préciser l’un des membres du collectif de Khalifa Sall.



Reste maintenant à savoir si le juge va accepter ou refuser cette requête de l’ultime espoir. Et selon un avocat de Khalifa Sall, le juge est obligé d’accepter la requête puisque la loi autorise le cautionnement sur la base de la présomption d’innocence.









Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook