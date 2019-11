Ce qu'il faut consommer pour lutter contre l'accident vasculaire cérébrale (AVC) C’est aujourd’hui une préoccupation grandissante dans le monde car l’AVC fait de nombreuses victimes. Pour prévenir ce mal qui peut nous faire passer de vie à trépas ou porter un handicap à vie, voici quelques aliments susceptibles de vous aider à combattre les AVC et améliorer la santé cardiovasculaire.





Les oranges



Les oranges contiennent des nutriments utiles à la bonne santé du cœur. Leur consommation régulière permet de réduire la pression sanguine, le cholestérol et l’insuffisance cardiaque. Et le potassium contenu dans les oranges aide à contrebalancer le sel, en maintenant la pression artérielle sous contrôle.



Le chocolat noir



Sa composition en antioxydants protège le corps contre les radicaux libres. D’où la réduction également d’un risque de crise cardiaque. Un petit carré est une quantité suffisante pour profiter des bénéfices du chocolat noir.



L’ail



Sa consommation régulière nous aide à réduire le risque d’Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Tout simplement parce que l’ail est une épice riche en composés soufrés. Il diminue la formation des caillots de sang dans les artères et renforce les mécanismes naturels d’anti-coagulation.



Pour bénéficier de tous ses bienfaits, sa consommation à l’état cru est recommandée.



Le haricot



Cet aliment présente plusieurs avantages pour la santé. Il est riche en fibres, potassium et folate. La fibre vous aide à vous sentir en pleine forme. Elle réduit le cholestérol.

Le potassium quant à lui permet au muscle cardiaque de battre fort et régulièrement.



Le folate dégrade certains acides aminés, notamment ceux qui augmentent le risque de maladie cardiaque.



Ajoutez des haricots à une salade ou utilisez-les comme un plat pour le dîner ! Mangez-les plusieurs fois par semaine pour garder un cœur sain !



Pour prévenir l'AVC, il ne faut pas manquer de magnésium



Une alimentation riche en magnésium est intéressante en prévention des maladies cardio-vasculaires, notamment de l’accident vasculaire cérébral (AVC).











Yolande Jakin

