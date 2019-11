Ce que l’on sait du séjour de Khalifa Sall et Soham Wardini à Durban (Photos) Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 14:32 | | 0 commentaire(s)| Les radars fureteurs de dakarposte, qui ne ratent presque rien, nous filent la der des ders! Figurez-vous que l’ex maire de Dakar et celle qui tient les manettes de la convoitée municipalité de la capitale Sénégalaise séjournent depuis quelques jours à Durban.

Renseignements pris, ce « couple » a participé à la 22ème session du Comité exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) et au Conseil panafricain à Durban.







Accueil Envoyer à un ami Partager