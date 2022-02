Ce que l’on sait sur le premier cas du variant Deltacron détecté au Royaume-Uni Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 17:40 | | 0 commentaire(s)| Le nombre de cas de contaminations à Omicron ne cesse de décroître en France : - 44 % de nouveaux cas positifs par rapport à la semaine dernière en ce lundi 14 février. La sortie de crise semble se dessiner… à moins que de nouveaux variants plus contagieux ou plus dangereux ne surgissent. Un cas de Deltacron a été détecté au Royaume-Uni en fin de semaine dernière. De quoi s’agit-il ? Faut-il s’en inquiéter ?



Le variant Deltacron avait déjà fait parler de lui début janvier. Il s’agirait d’un nouveau variant du coronavirus, résultant d’une recombinaison entre Delta et Omicron. Une équipe chypriote affirmait à ce moment-là avoir détecté 25 cas de Deltacron. Dès lors, des doutes sérieux avaient été émis quant à l’existence de ce variant. Des contaminations d’échantillons avaient été évoquées.



Ce vendredi 11 février, le variant Deltacron est revenu sur le devant de la scène : l’agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni a indiqué avoir détecté un premier cas d’infection hybride. Ce variant, sous la dénomination « Delta x Omicron recombinant », fait désormais partie de la liste des variants « sous surveillance » des autorités britanniques. Alors s’agit-il véritablement d’un nouveau variant ?



Un simple cas de co-infection ?



Avant de parler de nouveau variant, il faut éliminer les autres explications, notamment le cas d’une co-infection. Il faut savoir qu’une même cellule peut être infectée par deux virus en même temps. Des cas d’infections à la grippe et au SARS-CoV-2 ont été rapportés il y a peu. À ce moment-là, on avait très vite entendu parler de Flurona, contraction entre « flu » (la grippe) et coronavirus. Il ne s’agissait pourtant pas d’un nouveau virus ou d’un nouveau variant mais d’un patient ayant été infecté par les deux virus en même temps. Concernant le cas de Deltacron détecté en Grande-Bretagne, il est fort probable que le patient ait été infecté par le variant Delta et le variant Omicron du SARS-CoV-2 en même temps.





Accueil Envoyer à un ami Partager