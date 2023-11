Célébration de la 14e Journée du Fonio: Une réponse holistique aux défis du climat, de la nutrition et de la souveraineté alimentaire Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Novembre 2023 à 17:06 | | 0 commentaire(s)| Aujourd'hui, la 14e édition de la Journée du Fonio s'est déroulée autour du thème central mettant en lumière le rôle crucial du fonio dans la lutte contre les changements climatiques, la malnutrition et la garantie de la souveraineté alimentaire. Les discussions ont identifié trois enjeux majeurs : le changement climatique, la malnutrition et la souveraineté alimentaire, soulignant ainsi l'importance stratégique du fonio, dans ces domaines cruciaux pour notre avenir alimentaire et environnemental.



