Célébration de notre indépendance : Le Président Macky Sall a honoré des présidents d'institutions

En ce jour de célébration de notre indépendance, le Président Macky Sall a honoré des présidents d'institutions (anciens ou en fonction). Moustapha Niasse et Pape Diop, ont été élevés à la dignité de Grand Officier, alors que Aminata Mbengue Ndiaye, Idrissa Seck et Aminata Touré, ont été faits Commandeurs. Une reconnaissance de la Nation et un hommage à leurs services dans la haute fonction publique. Ce, à la faveur de la réforme du code de l'ordre.

Une reconnaissance de la Nation accueillie par les récipiendaires, avec satisfaction, humilité et fierté. Ils en remercient le Président Macky Sall et exhortent la jeunesse, à toujours redoubler d'efforts pour mériter l'hommage du pays.