Célébration du 04 Avril 2018 à Matam : Le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé fait le point

A la veille du 04 avril, date de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, tout est fin prêt dans les villes et villages pour la célébration de la Fête de l’indépendance. C’est dans ce sens que le Gouverneur de la région de Matam, Monsieur Oumar Mamadou Baldé a rencontré la presse pour faire le point sur le déroulement de cet événement symbolique pour tous les citoyens sénégalais.



Dans la matinée du 04 avril, vers 09 heures débuteront les festivités, avec un défilé militaires et para militaires. A cette occasion, quelques 1200 civils, militaires et para militaires devront se succéder sur l’avenue Angle Fadel de Matam. Au menu de la journée de célébration, il y aura un défilé motorisé, ce qui permettrait de montrer l’arsenal militaire dont l’Etat dispose au niveau de Matam. Il sera également procédé à des décorations de personnalités qui se sont distinguées dans leurs rapports avec l’administration et la communauté. A ce titre, un hommage à titre posthume sera rendu au doyen Baydallaye Kane de Bokidiawé décédé en début mars dernier, un homme qui s’est beaucoup investi dans le domaine de l’agriculture, du social dans cette partie du Sénégal. L’avocat Maître Malick Sall de Danthiady sera également décoré pour service rendu à la communauté…