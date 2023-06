Célébration du 23 juin : le Mouvement M23 pour des élections paisibles et inclusives et transparentes, mais aussi le respect des libertés…. Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2023 à 20:05 | | 0 commentaire(s)| Le mouvement du M23 a célébré la journée marquante du 23 juin 2011, une date marquante dans l’histoire politique du Sénégal. Yoro Ba, porte-parole du jour, après les salutations respectueuses aux chefs religieux et coutumiers, a sollicité au nom du M 23 une minute de prières pour les morts des évènements récents.

Puis après un bref retour sur la naissance de ce mouvement apolitique il a porté un plaidoyer pour des élections paisibles et inclusives et transparentes à la date échue



Une occasion saisie aussi pour appeler un renforcement d’un état de droit, au respect de la liberté de presse. mais surtout pour dire non au pillage, saccage, attaques sur des biens publics ou privés, et même sur des personnes physiques.



