Centrafrique: Deux Sénégalais lapidés et brûlés vifs par des anti-balaka

Mercredi 2 Mai 2018

Deux ressortissants sénégalais ont été atrocement tués, hier, à Bangui (Centrafrique) par les Anti- Balaka. Il s’agit d'I. Diallo et d'un certain Guissé, deux commerçants établis dans ce pays avec leurs familles depuis plusieurs années. Les faits ont eu lieu au quartier musulman Pk5 (Kilomètre 5), rapporte «L’Observateur ». Les victimes ont été attaquées par les anti-balaka, armés de couteaux et de machettes, alors qu’ils partaient acheter à manger. Ils seront lapidés à mort avant que leurs corps ne soient brûlés.



Depuis la chute du président François Bozizé en 2013, la Centrafrique est en proie aux violences interconfessionnelles, principalement entre les Séléka (musulmans) et des milices anti-balaka (chrétiens).



Neuf personnes au moins dont un prêtre ont été tuées ce mardi 1er mai dans une attaque armée contre l’église Notre-Dame de Fatima à Bangui, selon plusieurs sources. L’attaque a fait plusieurs dizaines de blessés. Elle s’est produite dans la matinée, en plein office. Des grenades et des coups de feu ont été tirés sur les paroissiens, rapportent des témoins.

