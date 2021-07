Centrafrique: Six civils tués dans l’attaque d’un village ! Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Août 2021 à 00:35 | | 0 commentaire(s)|





Source : La Minusca a aannoncé ce samedi la mort d’au moins six civils dans l’attaque du village de Mann, situé dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec le Tchad et le Cameroun. Selon RFI qui cite le porte-parole de la mission onusienne, il y a également plusieurs blessés.Source : https://www.lasnews.info/2021/07/31/centrafrique-s...

