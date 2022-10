Centre commercial : Baye Ciss veut que Kaolack redevienne la 2e capitale économique du Sénégal

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Octobre 2022 à 08:32 | | 0 commentaire(s)|

Pour rebâtir Kaolack et participer à son développement, Baye Ciss, l'opérateur économique, a construit l'un des plus grands centres commerciaux de l'Afrique de l'Ouest, avec plus 100 employés, tous originaires de la région, dans la commune de Ndiafatte, située dans le département de Kaolack. Toutefois, il appelle les fils du terroir à venir investir dans la capitale du Saloum, afin que Kaolack puisse reprendre sa position d'antan, c'est-à-dire devenir la deuxième capitale économique du Sénégal.