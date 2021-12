Cérémonie Iso 9001 version 2015: Macky Sall invite les agents publiques à protéger l'Etat avec loyauté et intégrité Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Décembre 2021 à 11:43 | | 0 commentaire(s)| Lors de la cérémonie de remise de la certification Iso 9001 version 2015, le Président Macky Sall est revenu sur l'importance qu'il accorde à la modernisation des administrations et à la gestion des structures publiques et parapubliques. Selon le chef de l'Etat, la qualité se conçoit et s'améliore par un engagement constant à la cause de l'Etat dont l'autorité doit être renforcée. Servir l'Etat avec loyauté et responsabilité est une cause noble qui requiert une posture Républicaine.







Accueil Envoyer à un ami Partager