Cérémonie d’ouverture du sommet Renewpac : Macky Sall rend un hommage mérité à Me Abdoulaye Wade et lance un appel… Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2023 à 22:41 | | 0 commentaire(s)| « Je rends hommage au Père du libéralisme africain, Me Abdoulaye Wade qui nous a inspiré sur les valeurs du Libéralisme, au moment où le Marxisme-socialisme étant largement dominant sur le continent africain » C’est en ces termes que le Président Macky Sall a entamé ses propos…

Le Chef de l’Etat Macky Sall, présidait le sommet Renewpac, une réunion des dirigeants libéraux d’Europe et d’Afrique, qui se tient à Dakar, du 4 au 5 décembre 2023, après celui de Marrakech qui avait connu un grand succès



Dans son discours, au-delà des valeurs de liberté et de démocratie qu’ils partagent, le Président Macky Sall a souligné les autres raisons qui doivent les pousser à s’unir…D’où son appel.



Accueil Envoyer à un ami Partager