Cérémonie de dédicace: "Amadou Lamine Mbaye, Le Combattant, hommage au talibé de Serigne Babacar Sy"

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Octobre 2021 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

ce samedi 16 octobre, à la maison de la presse. Une oeuvre qui rend hommage à Amadou Lamine Mbaye, un journaliste professionnel, intègre, et loyal qui a reçu pas mal des coups durs de la vie avec cette maladie de drépanocytose qu'il a combattu toute sa vie. Pour une amitié éternelle, Omar Sharif Ndao a écrit ce livre qui devrait être celui de son ami Petit comme on le surnommé. Et compte versé la recette de la vente aux jumelles que Amadou Lamine Mbaye a laissé derrière lui.