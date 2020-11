Cérémonie de passation de service: Quelques précisions du Chef de l’Etat Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Novembre 2020 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Suite à la formation du nouveau gouvernement,le président de la République passe à l’étape suivante qui se traduit par une cérémonie de passation de service. À cet effet, il tient à rappeller, à travers un communiqué sorti par le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, que « la cérémonie […] Suite à la formation du nouveau gouvernement,le président de la République passe à l’étape suivante qui se traduit par une cérémonie de passation de service. À cet effet, il tient à rappeller, à travers un communiqué sorti par le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, que: « la cérémonie de passation de service qui se déroule dans les bureaux de l’autorité sortante, reste un moment crucial où la permanence de l’État et la continuité du service public prennent tout leur sens ».

De surcroît « la solennité et la sobriété sont requises pour marquer le respect que tout citoyen ou agent de public doit vouer à l’État. » Dans ce même élan »Le président de la République, considérant que même si les manifestations festives peuvent être de délicates marques d’attention, la neutralité de l’État, la dimension sacerdotale de même que l’éminente dignité attachées aux charges publiques, ne doivent pas être perdues de vue… » lit on dans le comminiqué



Source : Source : https://letemoin.sn/ceremonie-de-passation-de-serv...

Accueil Envoyer à un ami Partager