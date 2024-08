Cérémonie de remise de Diplômes Master Droit Douanier et Droit du Commerce International : Dr Mbaye Ndiaye parrain de la promotion sortante Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2024 à 12:17 | | 0 commentaire(s)| En cérémonie de remise de diplômes, 14 récipiendaires de la 2ème promotion du Master 2 de Droit douanier et Droit du Commerce international ont reçu leurs qualifications, marquant ainsi la fin de leur formation. La cérémonie a été présidée par le Directeur générale des Douanes, et parrain de la promotion sortante, Dr Mbaye Ndiaye en présence de l’ensemble des membres de le Coordination de la DGD et de plusieurs autres autorités douanières. Les responsables de la Faculté de Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dont Madame le Doyen, Pr Aminata Cissé Niang, ont pris part à la fête.







