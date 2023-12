Cérémonie officielle du lancement du Conseil national de l’Entrepreneuriat (CNE)

La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, Amadou Bâ. Le Conseil national de l'Entrepreneuriat (CNE), offre une plateforme ouverte et dynamique, se démarquant des organisations patronales traditionnelles et s'engage à renforcer le tissu économique sénégalais, par l'innovation et une croissance durable, grâce à l'avènement d’une génération émergente de nouveaux chefs d’entreprise.