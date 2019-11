Certains aliments sont-ils vraiment des aphrodisiaques naturels ? S'il y avait des preuves qu'un seul aliment pourrait améliorer votre libido, votre puissance ou votre plaisir sexuel, il serait probablement vendu.

Une alimentation équilibrée, un mode de vie actif et une bonne santé mentale peuvent améliorer votre vie sexuelle - mais existe-t-il des aliments qui sont des aphrodisiaques naturels ?

Les ingrédients qui déclenchent les endorphines qui provoquent le bonheur, qui contiennent des nutriments associés à une libido saine, ou qui sont simplement liés à la richesse et au succès, sont souvent considérés comme des stimulants de la libido.

Examinons l'histoire et la science derrière les théories et examinons si l'un de ces aliments peut réellement améliorer votre vie sexuelle.



Casanova, peut-être l'amant le plus célèbre de l'histoire, aurait mangé 50 huîtres au petit déjeuner.

Cependant, il n'y a pas de lien prouvé entre les huîtres et l'augmentation de la libido, alors d'où vient la rumeur ?

La légende raconte que quand Aphrodite - la déesse grecque de l'amour sexuel - naquit de l'écume blanche et s'éleva de la mer... et les fruits de mer devinrent ainsi considérés comme aphrodisiaques.

Mais il y a de bonnes nouvelles pour les amateurs d'huîtres : ces précieux mollusques regorgent de zinc, un nutriment essentiel pour la production de testostérone.

La recherche a suggéré que le zinc peut aider dans le traitement de l'infertilité masculine et améliorer la qualité du sperme.

Parmi les autres bonnes sources de zinc, mentionnons les mollusques, la viande rouge, les graines (comme la citrouille, le chanvre et le sésame), les noix (comme les noix de cajou et les amandes), les légumes (pois chiches et haricots rouges), le lait et le fromage.



Le chocolat noir peut-il faire de vous un meilleur amant ?

Manger du chocolat noir peut imiter le plaisir initial de tomber amoureux, selon les chercheurs, parce qu'il contient de la phényléthylamine (PEA), un "produit chimique de l'amour".

La PEA - qui circule dans les premiers mois d'une relation - déclenche la libération de l'hormone dopamine, une hormone du bien-être, et stimule le centre du plaisir du cerveau.

Cependant, il n'y a que de très petites quantités de PEA dans le chocolat et l'on ne sait pas s'il reste actif lorsqu'il est consommé.

Le cacao contient également l'acide aminé tryptophane, et on dit qu'il augmente le flux sanguin et les niveaux de sérotonine (une autre 'hormone de la joie').

Quand le lien entre le chocolat et le sexe a-t-il commencé ? Probablement au 16ème siècle.

Hernán Cortés était un conquistador espagnol du XVIe siècle qui mena une expédition dans les empires maya et aztèque et prit le contrôle de la majeure partie de ce qui est aujourd'hui le Mexique pour le compte de la couronne du Royaume de Castille.

On pense aussi qu'il est le premier Européen à trouver du chocolat. Il écrivit à son roi, disant qu'il avait vu les Mayas boire un mélange de cacao qui "renforce la résistance et combat la fatigue".

Mais les vieux Castillans ont peut-être attribué au chocolat des bienfaits médicaux que les Mayas n'avaient pas, et il n'y a certainement aucune preuve à l'appui de son utilisation comme aphrodisiaque.

Les autres sources de tryptophane sont : le saumon, les œufs, la volaille, les épinards, les graines, les œufs, les noix et les produits du soja.



Les piments pimenteront-ils votre vie sexuelle ?

Les piments forts contiennent de la capsaïcine, dont les études montrent qu'elle peut induire la libération d'endorphines (oui, une autre hormone de bien-être) pour créer un "high au chili".

Il accélère également votre métabolisme et augmente votre température corporelle et votre fréquence cardiaque, ce que nous ressentons lorsque nous avons des rapports sexuels.

Mais n'oubliez jamais de vous laver les mains après avoir préparé les piments !



L'alcool aide-t-il ou gêne-t-il ?



L'alcool peut augmenter le désir en diminuant les inhibitions, mais comme le déclare Macbeth en état d'ébriété, il "provoque le désir, mais il enlève la performance".

La sensibilité chez les hommes et les femmes est également réduite par une consommation excessive d'alcool et, avec le temps, elle peut diminuer votre libido ou, dans les cas graves, provoquer l'impuissance.

En plus, sentir comme un pub n'est pas vraiment excitant !



Comment pouvez-vous réduire votre risque de dysfonction érectile ?



Des recherches ont montré que la consommation d'aliments riches en certains flavonoïdes - des composés extraits de plantes - est associée à un risque réduit de dysfonction érectile (DE).

L'étude a révélé qu'un flavonoïde en particulier, l'anthocyanine (que l'on trouve dans les bleuets) et d'autres dans les agrumes, offrent la possibilité de prévenir la DE.

Un apport total plus élevé en fruits est associé à une réduction de 14 % du risque de DE et une combinaison d'aliments riches en flavonoïdes et d'exercice physique peut réduire ce risque de 21 %.



Alors, rentre dans ce bol à fruits !



Certaines recherches suggèrent que le régime méditerranéen peut être efficace pour prévenir les DE et préserver la fonction sexuelle, puisqu'il repose sur les grains entiers, les fruits, les légumes, les légumineuses, les noix (amandes et noix), et l'huile d'olive.

D'autres sources d'anthocyanine comprennent les cerises, les mûres, les cassis, les canneberges, les framboises, certains raisins, les aubergines et le chou rouge.



Aphrodisiaques en un coup d'œil



Les aphrodisiaques peuvent être divisés en trois catégories : ceux qui agissent sur la libido, la puissance et le plaisir sexuel.

Aucune n'a été scientifiquement prouvée comme étant efficace chez l'homme, en raison de la difficulté de mesurer le succès.

En fait, le seul aphrodisiaque dont l'efficacité a été prouvée est... le parfum des fruits mûrs et pourris. Et c'est seulement efficace sur les mouches à fruits mâles.

Le Dr Krychman, spécialiste de la santé sexuelle, pense que les gens mangent des aphrodisiaques simplement parce qu'ils croient qu'ils vont travailler, et suggère que si quelque chose fonctionne pour vous, est-ce important pourquoi ?

Beaucoup de soi-disant aphrodisiaques sont des aliments sains, mais il est conseillé de se tenir à l'écart des extraits et des substances végétales s'ils manquent de données de sécurité et de tout ce qui prétend être une cure miracle.

Conditions sous-jacentes

Si vous avez une libido réduite, il est possible que vous ayez une condition médicale sous-jacente, alors consultez toujours votre médecin.













