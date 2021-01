Ces pays dont les habitants veulent le plus se faire vacciner, selon un sondage Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Janvier 2021 à 21:55 | | 0 commentaire(s)|





Source : Selon un sondage réalisé par YouGov, les pays où les habitants disent plus volontiers «oui» à la vaccination contre le Covid-19 sont le Royaume-Uni, le Danemark et la Thaïlande, alors que la France figure parmi ceux comptant le plus de réfractaires.Source : https://fr.sputniknews.com/societe/202101151045081...

