Cet homme qui n’a pas nettoyé son penis depuis 24 ans se demande pourquoi il a des odeurs

Ce cas médical est vite devenu viral à la télévision. La raison ? Un homme a révélé au monde entier qu’il ne s’est jamais lavé le sexe pendant plus de deux décennies. L’homme s’était plaint d’une odeur désagréable et le médecin était ahuri par ce manque d’hygiène impressionnant.



Un cas grave de smegma



Si l’homme s’était plaint d’une odeur désagréable, c’est parce que le médecin star de l’émission a diagnostiqué un cas de smegma. Cette affection est un dépôt blanchâtre et pâteux issu de la desquamation des cellules mortes.



L’accumulation de sébum peut donc provoquer ce phénomène invalidant. Zach, un jeune homme de 24 ans est venu à la Sex Clinic pour lui confier ce problème. Le docteur a ensuite découvert qu’il ne s’était pas lavé le pénis depuis longtemps. Une négligence qui lui a valu de lui causer ce problème handicapant pour une sexualité épanouie.



« J’ai également attrapé la gonorrhée d’une jeune fille »



Les confessions de Zach ont véritablement choqué la toile. Les téléspectateurs ont exprimé leur dégoût sur Twitter en raison des déclarations du jeune homme. Pire encore, il avoue spontanément avoir « aussi attrapé la gonorrhée d’une jeune fille ». Une confession choc qui montre la désinvolture d’un homme face à une infection sexuellement transmissible grave.



Cette dernière provoque un écoulement purulent dans l’urètre et des difficultés à uriner chez l’homme. Une maladie aggravée par un manque de soin mais également un manque d’hygiène sévère. Il en souffrait depuis neuf mois et était incapable de décalotter son prépuce.



« Je n’ai jamais nettoyé mon prépuce »



Examiné par le docteur Naomi, l’homme lui a avoué sans fards qu’il n’ « avait jamais nettoyé son prépuce ». Cela lui a valu des douleurs au pénis et rendait cet organe vulnérable aux maladies sexuellement transmissibles (MST). Le médecin lui a conseillé de gommer ses cellules mortes après avoir soigné les infections graves qu’il a contractées à cause de son imprudence. Sur le réseau à l’oiseau bleu, les internautes s’emballent.



Un d’entre eux écrit : « Si vous ne pouvez même pas laver votre sexe, vous avez cherché ce genre de problèmes ». Sur un autre commentaire, nous pouvons lire : « Je suis vraiment choqué de voir à quel point ces gens savent peu de choses sur la santé sexuelle! » « On a conseillé à ce pauvre garçon de laver son pénis » s’amuse un autre internaute. Heureusement pour lui, le Dr Naomi est venue à la rescousse pour le défendre.



Un docteur plein d’empathie



Suite à la salve de commentaires désobligeants à l’égard de Zach, le médecin chargé de le soigner a tapé du poing. Elle publie une expertise médicale sur les réseaux sociaux. « Il n’est pas rare de diagnostiquer du smegma, il n’est pas le seul à rencontrer ce problème » assure-t-elle en ajoutant un hashtag #stopstigma [ndlr : stop à la stigmatisation. L’émission dans laquelle elle intervient est justement diffusée pour briser les tabous sur le sexe et la sexualité. Un programme nécessaire pour sensibiliser les jeunes, face aux risques liés aux rapports non protégés.



L’hygiène intime : un geste capital



Comme pour Zach, un manque d’hygiène déplorable peut causer des symptômes invalidants pour une sexualité épanouie qui impactent l’estime de soi. Se laver régulièrement est une habitude indispensable pour prévenir des affections comme les mycoses, les infections urinaires ou la contraction de bactéries telles que le candida albicans ou l’escherichia coli. Pour ce faire, pas besoin de se laver avec un savon, un nettoyage à l’eau claire et une solution au Ph neutre peut aider à éliminer les bactéries en respectant la fragilité des muqueuses.



Il est également important de se sécher avec une serviette pour éviter l’humidité, un phénomène qui participe à la prolifération des germes. L’usage des préservatifs est vital pour se protéger des IST mais également du VIH, une maladie mortelle qui détruit le système immunitaire. En cas de troubles sexuels, consultez un spécialiste.





