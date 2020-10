Chantage et diffamation: Du nouveau dans l'affaire opposant le Dg de l'ONAS et Actu221 Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Fin d’épilogue sur l’affaire de diffamation et de chantage opposant le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) Lansana Gagny Sakho et le site web Actu221. Une source proche du dossier nous informe que la plainte du patron de l’ONAS a été classée sans suite par le commandant de la Section de recherches de Colobane. La même source confie que le commandant de la Section de recherches a essayé de jouer les bons offices pour que les deux parties puissent ranger cette affaire aux oubliettes. Toutefois, on nous signale que nos confrères n’ont pas encore retiré leur plainte, même s’ils comptent suivre les recommandations du commandant de la Section de recherches. Pour rappel, le site Actu221 avait dans un article affirmé que Lansana Gagny Sakho était mêlé dans un scandale de corruption, d'adultère et de litige foncier. Ce qui avait poussé le DG de l’ONAS de porter plainte contre les journalistes pour les faits de diffamation et chantage. Pour répondre à Sakho, la direction de Actu221 avait riposté par une autre plainte pour diffamation.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-31393-chantage-et...

