Chavirement d'une pirogue à Mbour: Les ministres Serigne G. Diop et Khady D. Gaye, en visite de compassion Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2024 à 22:26 | | 0 commentaire(s)| Avec à son bord entre 150 et 200 migrants clandestins en route vers l'Espagne, le chavirement d'une pirogue survenu avant-hier, a fait une trentaine de morts, suscitant de multiples réactions. Ce mercredi, les ministres Serigne G. Diop et Khady D. Gaye étaient en visite de compassion sur les lieux de la tragédie. Une occasion saisie par les habitants, pour lancer un appel aux autorités...



Accueil Envoyer à un ami Partager