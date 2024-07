Cheikh Diba et Abdourahmane Sarr au Conseil des Ministres de l'UEMOA à Ouagadougou (Photos) Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2024 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre des Finances M. Cheikh Diba et le Ministre de l'Economie Dr Abdourahmane Sarr ont participé à leur premier Conseil des Ministres de l’UEMOA ce jeudi 11 juillet à Ouagadougou.



La réunion a fait le point sur la surveillance multilatérale et des recommandations ont été faites aux États notamment sur la mobilisation des recettes et sur la maîtrise de l’endettement.



C'était sous la présidence du Ministre des Finances et du Budget de la Côte d’Ivoire, M. Adama COULIBALY, Président du Conseil des Ministres de l’Union, et présence notamment du Président de la Commission de l’UEMOA, M. Abdoulaye Diop et du Gouverneur de la BCEAO M. Jean-Claude Brou.



