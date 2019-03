Cheikh Mouhidine S Diallo: "Bougouma bokh thi sérigne nafekh yi thi rewmi, ak...."

Le guide spirituel de Sagne Mbambara ne s'est pas débiné en s'adressant aux hommes politiques et certains marabouts corrompus. Cheikh Mouhidine Samb Diallo se dit foncièrement contre les agissements des hommes politiques qui se soucient plus de leurs intérêts que de la souffrance des populations avec la complicité de certains marabouts qui préfèrent de l'argent plus que d'être au service de Dieu. Ainsi, le Cheikh soutient, qu'il préfère vivre dans la pauvreté que de se rabaisser devant des politiciens véreux.