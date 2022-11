Cheikh Oumar Sy: " Le budget dans sa globalité, est déséquilibré par rapport aux priorités des Sénégalais"

Pour le député Cheikh Oumar Sy, le budget dans sa globalité, est déséquilibré par rapport aux priorités des Sénégalais. Concernant le vote, il estime que c'est une question de majorité. " Yewwi Askan wi, n'a pas la majorité absolue mais si Wallu et les non alignés acceptent de collaborer avec nous, on pourra jouer un coup, mais on verra à la fin des débats comment va se passer le vote", a-t-il dit...