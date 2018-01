Cheikh Tidiane Gadio devant la justice, en février prochain

Les choses se précisent pour l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio. A la suite des "pourparlers de règlement" entre son avocat et le Procureur, il va comparaître devant la justice américaine au début du mois de février, d’après le journal « Les Echos ».



L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise fera ainsi face aux juges après l’audition de son présumé complice, Patrick Ho. Le richissime homme d’affaires chinois a comparu devant la justice le 8 janvier dernier. Face aux juges, Hô a plaidé non coupable aux accusations de corruption à l’étranger, blanchiment d’argent et de conspiration pour lesquelles ils sont poursuivis aux Etats-Unis. D’ailleurs, les avocats de l'homme d'affaires chinois, ont fait une demande en vue d’obtenir une détention à domicile à Manhattan, avec surveillance électronique de leur client. A cet effet, ils ont proposé un versement de 10 millions de dollars, garanti par 2 millions de dollars en espèces.



La justice américaine qui maintient ses accusations contre l’ancien fonctionnaire du gouvernement chinois, lui reproche d’avoir versé des pots-de-vin au nom d’une compagnie pétrolière chinoise qui finance une organisation qu’il dirige, la China Energy Fund. La compagnie financée par Cefc China Energy avait, dans un communiqué publié en novembre 2017, déclaré n’avoir aucun investissement en Ouganda et qu’il avait acquis un investissement au Tchad auprès de l’entreprise chinoise China Petroleum Corp.



Des déclarations qui effacent les accusations contre M. Gadio, à qui le Procureur américain reproche d’avoir joué le rôle d’intermédiaire entre Idriss Déby et Patrick Ho.