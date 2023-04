Cheikh Tidiane Sarr du PUR à Idy : "Il cherche à refaire sa virginité politique, di tour nitt yi leundeum, c'est impossible car, il l'a déjà perdue!" Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2023 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

Lors du congrès ordinaire de renouvellement des instances du parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), le porte-parole du jour, Cheikh Tidiane Sarr est revenu sur les objectifs du PUR pour la prochaine échéance électorale en terme de projets de développement tout en rappelant que Serigne Moustapha Sy est leur candidat en 2024. Selon lui, "de 1960 à nos jours, la manière de faire de la politique est restée en l'état. Les politiciens de ce pays n'ont qu'un dénominateur commun : la corruption, le gaspillage de l'argent du contribuable et le non-respect de la parole donnée qui doivent disparaître la scène politique". Revenant sur la récente sortie du leader du parti Rewmi Idrissa Seck, le membre du directoire du PUR dira : "Il cherche à refaire sa virginité politique. C'est impossible car il l'a déjà perdue". Et d'ajouter : "Lamigne bou nehk ak Di tari ayya, tour nit yi leundeum souféké lolou la Yakaar pour dougatt si kholou nitt yi, c'est peine perdue! "

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Cheikh-Tidiane-Sarr-du-P...

