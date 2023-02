Cheikh Yérim Seck: "Un accord entre les différents avocats aurait suffi pour régler l'affaire Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang"

Dans l’affaire Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko, le journaliste en conférence de presse, a déclaré que les idées ne doivent pas être combattues par des plaintes. « La plainte de Mame Mbaye Niang peut être réglée par un accord entre les différents avocats, autour d’un texte de démenti, de précision, de rectification et de mise au point. Cette affaire n’en est pas vraiment une. Dans une démocratie d’opinion comme le Sénégal, on ne doit pas répondre aux idées par des plaintes », a-t-il déclaré. Et, concernant l’affaire Adji Sarr, il demande à la justice de faire la lumière dans le strict respect du droit, loin des soucis d’élimination d’un candidat.