Chine/ En direct sur les réseaux sociaux: Une célébrité se suicide

Les captures d’écran de la jeune femme, une bouteille de pesticide à la main, sont devenues virales. Avec cette question qui agite les réseaux sociaux : les internautes qui ont assisté au suicide en direct doivent-ils être tenus pour responsables ?



Selon les médias chinois, « Luoxiaomaomaozi », comme elle se surnommait en ligne, a mis fin à ses jours sur Douyin (la version chinoise de Tik Tok) devant une partie de ses 678 000 followers. « Ceci n’est pas une publicité pour vendre des produits, a-t-elle prévenu jeudi 14 octobre. C’est probablement ma dernière vidéo, car je souffre de dépression. »



Un appel à l’aide qui visiblement n’a pas suscité que de l’empathie : d’autres captures d’écran montrent des messages encourageant l’influenceuse à « boire rapidement » le produit chimique toxique mélangé à une boisson. Cette dernière a perdu immédiatement connaissance après avoir ingurgité le poison. Conduite aux urgences, les médecins n’ont rien pu faire.



Supervision des live streaming



« Luoxiaomaomaozi » avait évoqué des pensées suicidaires après avoir rompu avec son petit ami en avril dernier. Mais certains de ses amis estiment toutefois qu’elle a fait ce geste fatal parce que elle y aurait été poussée par des internautes.



Les pesticides restent le mode de suicide le plus utilisé en Chine, mais jamais encore au cours d’un live streaming. Selon le quotidien Les Nouvelles de Pékin, la famille entend porter plainte contre les trolls malveillants.



Des experts cités par la presse d’État ont réclamé un renforcement de la supervision des directs par les plateformes, via notamment des mots clés et l’intelligence artificielle permettant d’interrompre la diffusion.