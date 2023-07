Choix du candidat de Bby: La Task force républicaine à l’écoute du président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2023 à 20:06 | | 0 commentaire(s)|

La Task force républicaine (TFR) de l’Alliance pour la République (APR) s’est aussi jointe à la vague de réactions suite à la décision du chef de l’Etat, Macky Sall, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Prenant acte de cette décision, elle a d’emblée félicité Macky Sall « pour sa décision historique […] La Task force républicaine (TFR) de l’Alliance pour la République (APR) s’est aussi jointe à la vague de réactions suite à la décision du chef de l’Etat, Macky Sall, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Prenant acte de cette décision, elle a d’emblée félicité Macky Sall « pour sa décision historique dictée par un amour profond pour le Sénégal ». De ce fait, la TFR a invité la coalition Benno Bokk Yaakaar à faire bloc autour de l’essentiel pour ensemble aller à l’élection présidentielle du 25 février 2024 dans une posture unitaire victorieuse. Ceci, en exhortant tous les responsables et militants de l’APR à éviter toute posture solitaire égoïste ainsi que les échappées solitaires. «La dynamique solidaire unitaire est le seul gage de réussite de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar. C’est pourquoi la TFR, unie, reste à l’écoute du président Macky Sall pour garantir en équipe la victoire du candidat de BBY que le destin mettra en position», ont fait savoir les membres de cette structure. Par ailleurs, ils sont revenus sur le parcours et le bilan de leur mentor. «Le président Macky Sall est une fierté mondiale qui a beaucoup fait pour une Afrique debout et un Sénégal en émergence accélérée. Sa décision, loin d’être un abandon, est une volonté réaffirmée d’accompagner notre pays, l’Afrique et le monde dans un contexte difficile», indiquent-ils. A les en croire, «notre pays, fort de ses ressources pétrolières et gazières, fait face à des convoitises aux modes d’expression hélas violents». «La TFR soutient l’engagement du président Macky Sall qui veille, en permanence, sur la stabilité, l’unité et le développement du Sénégal dans un contexte sous-régional extrêmement tendu», affirment-ils. Pour Birame Faye et Cie, la décision du président Macky Sall est une invite à chaque Sénégalais à l’introspection. «Le Sénégal nous appartient tous et nul n’a le droit de le brûler ou de le laisser à la solde de pyromanes. Le message de vigilance, de solidarité et d’engagement du président Macky Sall au peuple sénégalais s’adresse surtout à la majorité présidentielle qui a l’obligation de préserver sa cohésion pour parachever l’œuvre gigantesque du chef de l’État», soulignent-ils.



Source : https://lesoleil.sn/choix-du-candidat-de-bby-la-ta...

Accueil Envoyer à un ami Partager