Circuit de distribution du pain : les boulangers font recette

A l’entrée de la boutique de Mohammed, un petit kiosque y est installé. C’est son dépôt où est stocké le pain qu’il reçoit de la boulangerie. Depuis le 20 mars dernier, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FBNS), en application du décret 2019-22-77 du 31 décembre 2019 réglementant les activités de production, de distribution […] A l’entrée de la boutique de Mohammed, un petit kiosque y est installé. C’est son dépôt où est stocké le pain qu’il reçoit de la boulangerie. Depuis le 20 mars dernier, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FBNS), en application du décret 2019-22-77 du 31 décembre 2019 réglementant les activités de production, de distribution et de vente des produits de boulangerie et de pâtisserie au Sénégal, a interdit la vente du pain au niveau des boutiques. « Désormais, il faut un kiosque comme le mien pour vendre du pain », confie Mohammed C’est une des nouveautés imposées par la pandémie du coronavirus. Cette disposition permet de réduire le risque de transmission de la Covid 19. Une baguette de pain qui suit la chaîne traditionnelle de distribution est touchée au moins par 5 personnes avant d’atterrir chez le consommateur. Cependant cette mesure ne profite pas trop au boutiquier. « Aujourd’hui, je vends entre 60 à 80 baguettes par jour. Alors que je pouvais livrer au moins 150 baguettes avant l’application de la mesure », a confié un autre boutiquier. Du côté des clients, l’obligation d’aller à la boulangerie pour acheter la baguette de pain leur a semblé bizarre au début. Aujourd’hui, malgré l’installation des kiosques, ils préfèrent s’approvisionner à la source de la production du pain. « La vente du pain a déjà repris dans certaines boutiques, mais j’ai remarqué qu’à la boulangerie, le pain est bien chaud et bien conservé alors que dans les boutiques, les conditions de conservation ne sont pas adaptées. Parfois on te vend un pain avec des taches noires …», confie Esther, une jeune tchadienne. Les propos de cette dame sont confrontés par ceux de Amarya Gbènou, une étudiante béninoise qui trouve le pain vendu à la boulangerie plus croustillant. « Le pain vendu à la boutique est livré directement avec la main, sans gang, ni protection. Au niveau de l’hygiène, c’est un peu douteux. Ce qui n’est pas le cas dans les pâtisseries où le vendeur ne touche pas au pain », dit-elle. Ce qui fait qu’elle n’achète maintenant le pain que dans les grandes surfaces. En revanche, les avis sont très divergents par rapport aux kiosques qui distribuent désormais ce produit alimentaire très consommé par les Sénégalais. « Je n’achète jamais le pain dans ces kiosques. Je pense qu’il faut les éviter » a répété comme une litanie Elrick Biao. Ce dernier ne tient guère compte des réalités du quartier d’Adja Seynabou Guèye. Cette dame vit dans un coin de Ouakam, un quartier traditionnel de la capitale sénégalaise, où les boulangeries ne courent pas les rues. « Il y a une boulangerie dans mon quartier, mais elle est un peu loin de ma maison. De ce fait, je préfère acheter mon pain au niveau des boutiques qui disposent de kiosques à pain», fait-elle savoir. Un fait notable, cette loi a bouleversé le circuit de la distribution des baguettes de pain. Elle a rétabli une habitude que le Sénégalais avait perdue : « Le pain ne doit pas se vendre n’importe où et n’importe comment. Ce n’est pas du thiep quand même » a souligné un vieil homme.



Source : Source : https://letemoin.sn/circuit-de-distribution-du-pai...

